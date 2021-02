Richard Berry accusé d'inceste : Shirel, la fille de Jeane Manson, sort du silence

La famille Berry est désormais divisée en deux clans. D'un côté ceux qui ont décidé d’apporter leur soutien à Coline Berry, 45 ans, qui accuse son père, l’acteur Richard Berry d’inceste. Après avoir déposé une plainte pour "viol", "agression sexuelle" et "corruption de mineurs", la mère de famille s’est livrée sur Instagram sur les jeux sexuels auxquels elle aurait été forcée de participer entre ses 8 et 10 ans… Dans son combat pour faire éclater la vérité, Coline Berry est épaulée par sa mère l’actrice Catherine Hiegel et par sa cousine, l’actrice Marilou Berry.

En face, Richard Berry qui nie fermement ces sordides accusations, peut compter sur le soutien de sa fille de 29 ans, Joséphine Berry mais aussi sur celui de celle qui était son ex-femme au moment des faits présumés : la chanteuse Jeane Manson. L’artiste américaine qui est d’ailleurs citée dans la plainte déposée par Coline Berry est sortie du silence via un communiqué pour apporter son soutien à son ex-mari. Ce mercredi 3 février 2021, la chanteuse de 70 ans a aussi témoigné sur le plateau de TPMP pour dénoncer une "inquisition malsaine" menée contre Richard Berry.

Richard Berry défendu par son ancienne belle-fille

Et c’est désormais au tour de Shirel, la fille de Jeane Manson, de prendre la parole. Aujourd’hui âgée de 42 ans, la chanteuse a côtoyé Coline Berry durant son enfance, à l’époque où leurs parents étaient mariés. Dans un communiqué officiel, elle a tenu à défendre son ancien beau-père : "J’avais 5 à 7 ans quand ma mère vivait avec Richard Berry. Après ces deux années en commun, nous ne nous sommes pas revues avec Coline. Sauf depuis presque un an où je l’ai rencontrée en Israël. Il y a un mois elle a commencé à me harceler pour que je confirme ses mensonges. Je ne le ferai jamais" a-t-elle indiqué. "Il n’y a pas eu de jeu sexuel avec lui et ma mère. Jamais. Aucun abus, aucun attouchement, rien. […] Moi j’étais là avec ma mère comme l’atteste Coline. Et je sais que les accusations de Coline Berry sont fausses du premier au dernier mot" a-t-elle conclu.

Par E.S.