Richard Berry accusé d’inceste : son avocate donne de ses nouvelles

Depuis janvier dernier, l’acteur Richard Berry est dans la tourmente. Richard Berry est accusé d’inceste par sa fille Coline. Cette dernière, aujourd’hui âgée de 45 ans, a porté plainte contre son père pour viol, agression sexuelle et corruption de mineurs. Coline Berry raconte que son père l’aurait initié à des jeux sexuels lorsqu’elle avait entre 8 et 10 ans. Rapidement, Richard Berry a nié ces accusations dans les colonnes du "Point". "Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je suis face à une situation parmi les plus douloureuses qui soient pour un homme, et pour un père. Il y a quarante-cinq ans naissait ma fille Coline. Alors qu'elle avait deux ans, sa mère et moi nous sommes séparés dans des conditions très conflictuelles", commençait le comédien de 70 ans avant d’assurer : "J'ai été un père trop jeune, trop absent, mais aimant, et respectueux de ma fille".

"Richard Berry souffre beaucoup"

Invitée de BFM TV ce mardi 16 février 2021, l’avocate de Richard Berry a fait le point sur la situation. Elle a rappelé que l’acteur "conteste absolument les faits d’inceste et d’agression sexuelle". "Il n’a jamais eu de geste sexuel équivoque sur sa fille Coline", a-t-elle martelé. Maître Sophie Obadia a ensuite donné des nouvelles de Richard Berry et expliqué que l’acteur "souffre beaucoup" depuis le début de cette polémique. Alors que Coline Berry a été entendue par la brigade de protection des mineurs de Paris pendant six heures, son père, lui, n’a pas été auditionné comme l’a confirmé son avocate sur BFM TV. "Richard Berry a beaucoup de choses à apporter et à expliquer à la police", a encore assuré son avocate qui n’a pas souhaité en dire plus sur la nature des éléments. Maître Sophie Obadia a seulement expliqué que ces éléments étaient "des témoignages", "des récits" ou encore "des photos".

Par Matilde A.