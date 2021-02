Richard Berry accusé d'inceste : Son commentaire à Patrick Bruel fait jaser

Richard Berry se retrouve dans la tourmente depuis le mois de janvier. Sa fille Coline a déposé une plainte à son encontre, l'accusant d'inceste et de violences sexuelles. Son ancienne compagne, Jeane Manson, est également visée par ces accusations. L'acteur français avait immédiatement démenti les propos de sa fille sur Instagram. "Je démens de toutes mes forces et sans ambiguïté ces accusations immondes. Je n'ai jamais eu de relations déplacées ou incestueuses avec Coline ni avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses", expliquait-il. Malgré tout, la famille Berry est brisée en deux clans. Depuis plus d'un mois, Richard Berry se fait très discret et évite les publications sur les réseaux sociaux. Cependant, ce dimanche 28 février, l'acteur a brisé le silence pour son ami, Patrick Bruel.

"De tout coeur avec vous monsieur Berry"

Ce samedi 27 février, le chanteur a annoncé une grande nouvelle sur son compte Instagram. Patrick Bruel a décidé de reprendre les lives, comme il en avait l'habitude lors du premier confinement. Il a ainsi donné rendez-vous à tous ses fans sur Facebook, ce dimanche 28 février à 18h30. Pour accompagner sa photo, Patrick Bruel a commenté : "Stand Up at home. On chante, on parle... Hâte de vous retrouver..." Ses abonnés ont très bien accueilli cette annonce et sont impatients de le retrouver en live, et ils ne sont pas les seuls. Même s'il est au cœur de terribles polémiques, Richard Berry a également tenu à soutenir son ami. L'acteur a commenté la publication du chanteur et a écrit : "Hâte de te retrouver mon ami." Un commentaire qui n'est pas passé inaperçu et qui a divisé les internautes. Si certains ont fustigé l'acteur, d'autres ont tenu à prendre sa défense et ont répondu : "De tout cœur avec vous monsieur Berry." D'ailleurs, certains abonnés ont même été surpris par ce déferlement de haine sur le réseau social pendant qu'un autre a tenu à rappeler à la présomption d'innocence.

Par Solène Sab