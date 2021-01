Richard Berry : sa réaction aux propos de François Berléand sur les anti-vaccins (Exclu vidéo)

Le 13 janvier dernier, Jordan de Luxe avait reçu François Berléand dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'acteur de 68 ans n'avait pas mâché ses mots à l'encontre des gens qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner contre la Covid-19. "S'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise (...) Les gens qui ne croient pas en la science sont des crétins parce que ça ne repose sur rien. La science, elle, repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Quand on est contre le vaccin, c'est comme les Témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, les vaccins...", lâchait-il.

Et de poursuivre : "Faites confiance aux scientifiques, ils disent les choses telles qu'elles sont. On vit à une époque où tout le monde donne son avis. Les réseaux associaux comme je les appelle sont l'objet de petites insultes, les gens qui ne connaissent rien. On a des espèces de complotistes épouvantables. C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux. On en a eu l'exemple avec Donald Trump".

"J'ai envie d'être vacciné au plus vite"

Ce jeudi 21 janvier, Jordan de Luxe a reçu Richard Berry dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour lui de faire savoir qu'il est "plus que d'accord" avec les propos de François Berléand sur les anti-vaccins. "Je trouve que ces gens passent à côté de quelque chose. Je pense qu'ils vont le faire, je ne vais pas les traiter de crétins, mais ils ont peur. En même temps, ils perdent du temps. Je suis convaincu à 100% sur ces vaccin (...) C'est un vaccin qui est directement ciblé sur la Covid", a-t-il dit.

Richard Berry a ensuite confié qu'il souhaitait se faire vacciner. "Les personnes qui ont le droit de se faire vacciner sont les personnes qui ont été par exemple greffées, ce qui est le cas de ma soeur, ou qui sont en insuffisance rénale. Je ne suis pas en insuffisance rénale, mais je n'ai plus qu'un rein. Je ne rentre pas dans cette catégorie, mais bon, ma soeur, qui est greffée, elle y a droit", a-t-il expliqué. Et de poursuivre : "J'ai toujours eu une fragilité pulmonaire. J'ai eu une pneumonie, ça a été compliqué à surmonter, donc je me méfie énormément de ce virus parce que j'ai peur si jamais je le chopais d'avoir une mauvaise réaction. J'y crois à ce vaccin et j'ai envie d'être vacciné au plus vite".

Par Non Stop People TV