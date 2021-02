Richard Berry : sa réaction à la déprogrammation d'un de ses films sur France 3

L'avocat de Richard Berry, Maître Hervé Temime, s'est montré très remonté contre une décision de France 3. La chaîne a déprogrammé le 12 février la diffusion du téléfilm La Loi de Damien dans lequel joue l'acteur accusé de viols et agressions sur mineur de moins de 15 ans par sa fille Coline Berry. Invité sur le plateau de C à vous ce mardi 16 février, l'avocat s'est interrogé sur le respect de la présomption d'innocence et a partagé sa colère : "Il y a aujourd'hui une telle peur des réseaux sociaux que vous savez ce qu'il s'est passé vendredi soir ? Un film dans lequel Richard Berry n'est qu'acteur, a été déprogrammé de France 3 au dernier moment ! C'est ça la présomption d'innocence ?".

Richard Berry réagit au coup de gueule de son avocat

Anne-Elisabeth Lemoine a alors reçu un communiqué de France 3 pour expliquer cette décision. "Afin de ne pas perturber les démarches juridiques, dont la presse se fait les comptes, de Richard Berry et sa fille, en accord avec les ayants droit, France 3 décale la programmation de La loi de Damien", a-t-elle lu. L’indignation de l'avocat semble avoir été partagée par Richard Berry en retrait des médias depuis le début de l’affaire. Sur son compte Twitter, l'acteur a "liké" le passage où Maître Hervé Temime pousse un coup de gueule, avant de faire de même avec le commentaire d'un internaute : "Surréaliste. On cloue au piloris, on efface un homme et sa carrière en dehors de tout procès et de toute condamnation judiciaire. Une autre forme de cancel culture en somme".

Par Marie Merlet