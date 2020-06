Richard Berry victime d'insultes antisémites, il témoigne

À l'affiche de la pièce de théâtre "Plaidoiries" reportée à cause du coronavirus, Richard Berry était jeudi soir l'invité de C à vous. Dans cette pièce, l'acteur incarne cinq avocats qui ont tous plaidé pour des grandes causes. Anne-Elisabeth Lemoine a donc questionné l'acteur sur son rôle, évidemment très proche de l'actualité, notamment au sujet du racisme. Il en a profité pour faire quelques révélations sur son enfance pas toujours facile. En effet, celui qui vient de perdre son frère a été, pendant de nombreuses années, la cible d'insultes antisémites. "Quand j'étais plus jeune. je suis né peu de temps après la guerre et il y avait un racisme ambiant assez répandu chez mes professeurs, à l'école. C'était une insulte, courante, quotidienne : 'Sale juif'. D'ailleurs ça a été repris ces dernières années. J'ai l'habitude de ça".

"Nous sommes les plus impactés"

Ces insultes l'ont évidemment beaucoup marqué d'autant plus qu'elles sont plus que jamais dans l'actualité. Durant le grand rassemblement place de la République samedi 13 juin, certains ont scandé ce genre de propos, ce qui a vivement choqué.

Le comédien a également été interrogé sur un autre fait d'actualité, la crise du coronavirus. Touché par l'impact que la crise a eu sur le monde du spectacle, il ne sait pas encore quand il pourra remonter sur les planches. "Nous sommes les plus impactés. Nous avons perdu énormément de techniciens, d’acteurs qui n’ont plus de quoi vivre. Ce qui est perdu est perdu et l’impact aura des conséquences pendant très longtemps". L'ennemi juré de Nagui s'était déjà confié sur le sujet dans Le Figaro il y a plusieurs mois "La culture n’a jamais été aussi peu prise en considération. J’ai l’impression qu’elle passe après les hôtels, les cafés, les commerces, elle est le parent pauvre de la société alors qu’elle tient une place essentielle dans notre quotidien. On en a besoin sinon on s’appauvrit. Sans musique, sans théâtre, on serait malheureux".

Par J.F.