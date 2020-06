Richard Gere : Ce jour où une touriste française l’a pris pour un SDF

Ce lundi 22 juin, M6 diffuse un film culte, à savoir "Pretty Woman". Réalisé par Garry Marshall, le long-métrage est sorti en 1990 au cinéma et met en scène deux grands acteurs américains, Julia Roberts et Richard Gere. Cette histoire retrace l'histoire d'amour entre un homme d'affaires richissime Edward Lewis - incarné par l'acteur de 70 ans - et une prostituée, jouée par l'actrice.

Il y a quelques années de ça, Richard Gere s'était confié sur le succès du film. Et autant dire qu'il n'avait pas mâché ses mots. "C'est le film que j'aime le moins. Tout le monde me pose plein de questions à propos de 'Pretty Woman', mais j'ai oublié", disait-il au magazine australien Woman's Day. Il avait également critiqué le personnage qu'il a incarné aux côtés de Julia Roberts. "On a fait croire que ces types étaient magnifiques, ce qui était faux".

Un SDF "qui vaut 100 millions de dollars"

Si la notoriété de Richard Gere n'est plus à prouver, ce dernier a vécu une situation inédite dans sa carrière d'acteur. En effet, en 2014 à New York, le comédien a été pris pour un SDF par une Française en vacances dans la ville américaine. Elle s'était approchée de lui sans le reconnaître et lui avait offert une part de pizza. Elle avait ensuite découvert l'identité réelle de l'acteur dans les médias. Si elle n'a pas été en mesure de le reconnaître, c'est parce que le comédien s'était rendu méconnaissable pour le tournage de son film "Time Out of Mind". Il y jouait un New Yorkais obligé d'intégrer un refuge pour SDF après avoir rencontré de gros problèmes financiers.

À BFMTV, la touriste en question s'était confiée sur cette histoire incroyable. "Je vois tout simplement ce monsieur en train de fouiller dans une poubelle. Il était un peu débraillé, le visage un peu sale, donc je lui donne mon doggy bag. Je lui dis qu'il reste deux pizzas, s'il a faim je lui donne, bien volontiers. Et il me dit : 'Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est très gentil' et il repart. Le lendemain matin, je vois ma photo défiler sur l'écran de la TV (...) C'est juste incroyable et impossible. Je tombe sur le clochard qui n'en n'était en fait pas un, qui vaut 100 millions de dollars", disait-elle.

Par Non Stop People TV