Richard Gere papa à 70 ans : sa femme Alejandra Silva a accouché

À 70 ans, Richard Gere s’apprête à goûter à nouveau aux joies de la paternité. Ce mercredi 22 avril, le magazine "Hola !" annonce en effet que l’acteur américain et sa femme, Alejandra Silva, ont accueilli leur deuxième enfant. Si pour l’heure ni la date de naissance précise du bébé ni le prénom n’ont été dévoilés, nos confrères espagnols révèlent en revanche le sexe du bébé. Il s’agirait donc d’un deuxième petit garçon pour la star d’Hollywood et l’activiste espagnole ! Richard Gere et Alejandra Silva avaient en effet déjà scellé leur union en accueillant, en 2019, un petit garçon prénommé Alexander.

En couple depuis 2015, Richard Gere et Alejandra Silva se sont mariés en 2018 en toute discrétion. Si Richard Gere a plusieurs fois révélé avoir l’impression de vivre une seconde jeunesse avec son épouse, le couple a malheureusement dû essuyer de nombreuses critiques concernant leur différence d’âge.

La jeune femme avait donc été obligée de se justifier sur ses intentions : "Il sait que je suis complètement folle de lui. Je pense que je lui apporte une certaine stabilité. Le fait que je ne sois ni actrice ni mannequin nous a aidés. Ça ne m’a jamais intéressée. Ce qui nous lie le plus, c’est notre désir d’aider les gens qui ont besoin d’aide, notre engagement auprès du bouddhisme et du peuple tibétain. La vérité, c’est que je n’aurais jamais pensé trouver un homme aussi parfait pour moi. Je n’ai pas de mot pour décrire mon bonheur !" déclarait-elle au magazine Hola ! au début de leur relation.

Une jolie famille recomposée

Richard Gere et Alejandra Silva qui viennent de prouver une seconde fois que leur amour est plus fort que jamais, forment désormais une jolie petite famille recomposée. S’ils ont aujourd’hui deux garçons ensemble, ils ont tous deux, déjà pouponné auparavant. Richard Gere est en effet papa d’un jeune homme de 20 ans prénommé Homer James Jigme, né de son mariage avec l’actrice Carey Lowell. De son côté, Alejandra Silva est aussi déjà maman d’un petit garçon de 9 ans prénommé Albert, fruit de sa romance avec l’homme d’affaires Govind Friedland.

Par E.S.