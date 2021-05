Robert de Niro blessé et hospitalisé : Il donne de ses nouvelles

Robert de Niro a fait une belle frayeur à ses fans. Alors qu’il était en tournage pour le prochain film de Martin Scorsese dans lequel il donnera la réplique notamment à Leonardo DiCaprio, Robert de Niro a profité de son temps libre pour faire une balade en ville ce jeudi 13 mai. Mais selon nos confrères de TMZ, l’acteur américain se serait sévèrement blessé à la jambe, au point d’être transporté en urgence à New York pour consulter un médecin. Et après plusieurs jours de silence, Robert de Niro a finalement donné de ses nouvelles pour rassurer ses fans au site Indiewire : "Je me suis en quelque sorte déchiré un muscle au niveau de la jambe".

"La douleur était atroce"

L’acteur de 77 ans a ensuite expliqué les circonstances de l’incident : "J'ai juste marché sur quelque chose et je suis tombé. La douleur était atroce et maintenant je dois réparer tout ça. Mais cela arrive, surtout quand on vieillit, il faut se préparer aux imprévus. Mais cela reste gérable". Heureusement pour Robert de Niro, sa blessure n’aura aucune incidence pour le tournage de Martin Scorsese : "Ce que je joue avec Scorsese dans 'Killers of the Flower Moon', c'est plutôt un personnage assez sédentaire. Je ne me déplace pas beaucoup, dieu merci. Nous allons donc nous débrouiller. Je dois juste suivre une procédure, garder ma jambe droite dans une certaine position et la laisser guérir".

Par Alexia Felix