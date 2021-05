Robert de Niro blessé, l’acteur a été hospitalisé

Martin Scorsese a démarré le tournage de son tout dernier film, "Killers of the Flower Moon" : "Nous sommes ravis de commencer enfin la production de Killers of the Flower Moon en Oklahoma. Pouvoir raconter cette histoire sur les terres où ces événements se sont déroulés est incroyablement important et essentiel pour nous permettre de donner une représentation fidèle de l’époque et des gens. Nous sommes reconnaissants envers Apple, l’Oklahoma Film and Music Office et la Nation Osage, en particulier tous nos consultants et conseillers culturels Osage, pour la préparation de ce tournage. Nous sommes impatients de commencer à travailler avec nos acteurs et notre équipe locale pour donner vie à cette histoire à l’écran et immortaliser une période de l’histoire américaine qui ne doit pas être oubliée", a fait savoir le cinéaste dans un communiqué. Et pour raconter l’enquête autour des meurtres de la tribu d’Amérindiens de la Nation Osage, Martin Scorsese a fait appel à Leonardo DiCaprio ou encore Robert de Niro.

Blessure à la jambe pour l’acteur

Mais le tournage a tourné court pour Robert de Niro. Selon TMZ, l’acteur se serait sévèrement blessé à la jambe ce jeudi 13 mai alors qu’il profitait de son temps libre lors d’une balade en ville. Robert de Niro a été transporté d’urgence à New York le 14 mai pour consulter un médecin. Heureusement pour le comédien de 77 ans, cet incident ne devrait pas avoir d’impact sur le tournage du film puisque Robert de Niro a déjà tourné la plus grande partie de ses scènes. La nouvelle a rapidement fait le tour de la Toile et les fans de l’acteur se sont inquiétés, au point que le hashtag "Robert de Niro injured" a fait son apparition.

Par Alexia Felix