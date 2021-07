Robert Downey Jr : son père Robert Downey Sr est mort

Hollywood est en deuil. Mercredi 7 juillet 2021, le monde du cinéma a appris la disparition de Robert Downey Sr, réalisateur américain et père de Robert Downey Jr. Robert Downey Sr est décédé à l’âge de 85 ans après des années de lutte contre la maladie de Parkinson.

Selon "The Sun", il s’est éteint dans son sommeil à son domicile de New-York. C’est son épouse qui a annoncé la triste nouvelle au "Daily News". Robert Downey Sr laisse derrière lui sa femme Rosemary Rogers, et deux enfants : sa fille, Allyson Downey, et son fils, Robert Downey Jr.

"Papa est parti paisiblement"

S’il n’était pas connu du grand public, la carrière Robert Downey Sr a de quoi en faire rougir plus d’un. Scénariste, réalisateur et producteur, il avait également fait quelques apparitions en tant qu'acteur. Notamment dans "Balls Bluff" (1961), "Police fédérale", "Los Angeles" (1985), "Boogie Nights" (1997) et "Magnolia" (1999).

Après l’annonce de la disparition de son père, Robert Downey Jr s’est exprimé sur son compte Instagram en publiant un portrait en noir et blanc de Robert Downey Sr. Un hommage accompagné du message suivant : "Repose en paix Bob Downey Senior 1936-2021. La nuit dernière, papa est parti paisiblement dans son sommeil après des années à endurer les ravages de Parkinson. Il était un vrai réalisateur indiscipliné et restait remarquablement optimiste malgré tout... Selon les calculs de ma belle-mère, ils ont été mariés durant 2000 heureuses années".

Par Matilde A.