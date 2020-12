Robert Hossein est mort à 93 ans de la Covid-19

Triste nouvelle pour le monde du cinéma et du théâtre. Après Pierre Cardin et Claude Brasseur, c’est le comédien et metteur en scène Robert Hossein qui s’est éteint, ce jeudi 31 décembre 2020, rapportent nos confrères du Point. Âgé de 93 ans, l’acteur est décédé des suites du COVID-19, à l'hôpital. Selon sa compagne, il aurait contracté le virus lors d’une précédente hospitalisation.

Celui qui venait de célébrer son anniversaire est notamment connu pour ses rôles dans “Angélique marquise des anges” et “Venus Beauté”. Plus récemment, c’est dans le film d’Alain Williams “Le fruit de l'espoir” qu’il est apparu en 2019. Monter sur les planches et être à l’écran, une envie que Robert Hossein a toujours eue. Plus jeune, il disait vouloir “devenir une vedette”. Alors après des cours d’art dramatique, il décroche des petits rôles.

Du cinéma aux planches de Théâtre

C’est en jouant dans "Du plomb pour ces demoiselles", qu’il se fait remarquer par son auteur l'écrivain Frédéric Dard. “Mais sa notoriété décolle surtout avec 'Responsabilité limitée', une pièce qu'il écrit, avec en tête d'affiche Jean Rochefort et Jean-Louis Trintignant”, rappelle Le Point. De ses rôles de voyous et policiers en passant par celui de casse-gueule populaire, il s’impose comme l’un des visages emblématiques du septième art français.

Finalement, “il envoie tout valdinguer” dans les années 70 pour diriger le Théâtre populaire de Reims. Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Jacques Villeret, Jean François Balmer, Francis Huster… se sont formés à ses côtés. Et lorsqu'il n'est pas comédien, ce sont ses mises en scène qui ont impresionné son public toujours plus fidèle et nombreux. Parmi ses décors les plus mémorables : "'Le Cuirassé Potemkine' au Palais des Sports de Paris" et son "cuirassé de 26 mètres, des éclairs, des lumières, des musiques, des dizaines de figurants". Suivront "Notre-Dame de Paris", "Les Misérables" ou encore "Marie-Antoinette".

Par C.F.