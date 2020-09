Robert Pattinson positif au coronavirus ? Le tournage de Batman suspendu

Après avoir incarné "Batman" à l'écran durant sept années, Christian Bale a passé le flambeau à Ben Affleck... qui l'a lui-même passé à Robert Pattinson. ! L'acteur anglais mondialement connu pour son rôle dans la saga Twilight a donc commencé à se mettre dans la peau du célèbre super-héros puisque le tournage avait démarré au début de l'année 2020.



Face à la crise sanitaire du coronavirus, le long-métrage avait rapidement été suspendu en mars dernier. Après six mois de pause, toute l'équipe avait repris le chemin des studios... avant d'être à nouveau stoppée. "Le tournage du dernier Batman a été arrêté au Royaume-Uni" a indiqué le studio Warner Bros ce jeudi 3 septembre 2020.

Robert Pattinson atteint du coronavirus ?

Une mesure prise après qu'un membre de l'équipe a été testé positif au coronavirus : "Un membre de l'équipe de production de Batman a été testé positif au Covid-19, et a été placé en isolement conformément aux protocoles en vigueur. Le tournage est temporairement suspendu... " a fait savoir Warner Bros dans un communiqué transmis à l'AFP.



Et selon le magazine Vanity Fair, c'est Robert Pattinson lui-même qui aurait été contaminé par la Covid-19. Le média assure, d'après des "sources haut placées" que c'est le comédien de 34 ans qui a été placé en quarantaine seulement quelques jours après avoir repris le tournage.



Un nouveau coup dur pour l'ancien compagnon de Kristen Stewart qui avait déjà dû faire face aux critiques et au scepticisme des internautes quant à sa capacité à incarner Batman au cinéma. La sortie du film "The Batman" est initialement prévue pour juin 2021.





