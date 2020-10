Robert Redford : son fils James est décédé à 58 ans

Robert Redford a perdu son fils unique. Âgé de 58, James Redford est décédé des suites d'un cancer. Son épouse Kyle Redford a annoncé la triste nouvelle samedi 17 octobre sur Twitter : "Jamie est mort aujourd'hui. Nous sommes brisés. Il a vécu une vie magnifique et pleine de sens et il était aimé de tous. Il va terriblement nous manquer". "Ayant été son épouse pendant 32 ans, je suis plus que reconnaissante pour les deux incroyables enfants que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux ces deux dernières années", a écrit Kyle Redford en évoquant leurs enfants Dylan et Lena. L'épouse de James Redford a partagé plusieurs clichés pour lui rendre hommage, montrant le couple et la famille ensemble.

Une lutte contre la maladie

Réalisateur et scénariste, James Redford a "lutté pendant des décennies contre une maladie rare qui a détruit son foie", a rapporté The Hollywood Times. Le fils de Robert Redford avait subi deux greffes et avait sensibilisé sur les dons d'organes et les besoins en transplantations à travers son travail comme ses documentaires "Toxic Hot Seat", "The Big Picture: Rethinking Dyslexia" et "The Kindness of Strangers". Il était aussi à l’origine de l'ONG James Redford Institute for Transplant Awareness. Déjà marqué par la perte d'un premier fils, Scott Anthony, né de sa relation avec Lola Van Wagenen et mort en 1959 lorsqu'il était nourrisson, Robert Redford vit à nouveau le terrible drame de perdre un enfant. En deuil avec son ancienne épouse, l'acteur de 84 ans était aussi devenu le père de Shauna, née en 1960, et Amy, née en 1970.

Par Marie Merlet