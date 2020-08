Robin Williams : ses proches racontent les derniers jours de sa vie

Le 11 août 2014, le monde apprenait le suicide de l’acteur Robin Williams. Décédé à l’âge de 63 ans, Robin Williams souffrait des maladies d'Alzheimer et de Parkinson. L’acteur, connu pour ses nombreux rôles au cinéma (notamment Jumanji ou Madame Doubtfire), avait été retrouvé sans vie dans sa maison californienne de Paradise Cay. La police aurait expliqué avoir retrouvé Robin Williams pendu à une ceinture, avec un couteau à côté de lui.

Quelques temps après son décès, son attaché de presse avait révélé que Robin Williams "souffrait d’une sévère dépression". Cependant, Susan Schneider, la dernière épouse de l’acteur, avait révélé que la dépression n’était pas la cause de son décès. "La dépression n’était que… disons, un des cinquante symptômes dont il souffrait. Et c’était l’un des moins importants", avait-elle dit au magazine "People".

Aider les malades "à avoir moins peur"

Alors que Robin Williams s’est éteint il y a six ans, presque jour pour jour, un documentaire poignant sortira le 1er septembre prochain. Réalisé par Tylor Norwood et intitulé "Robin’s Wish" ("La volonté de Robin" en français, ndlr), ce documentaire retrace les derniers instants de l’acteur. Des témoignages déchirants y figureront.

Comme l’a expliqué la veuve de Robin Williams à "Entertainment Weekly", ce documentaire a un but précis : aider les personnes atteintes des maladies d'Alzheimer et de Parkinson "à avoir moins peur". "Nous avions discuté de ce que nous voulions que notre héritage soit dans la vie; quand il était temps de partir, comment nous voulions que les gens se sentent. Robin a dit: 'Je veux aider les gens à avoir moins peur’", explique Susan Schneider qui a aussi déclaré : "Face à une maladie cérébrale dont je n'avais jamais entendu parler, je me suis donné pour mission de la comprendre".

Par Matilde A.