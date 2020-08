Robin Williams : son fils partage un bouleversant hommage pour l’anniversaire de sa mort

Acteur inoubliable pour ses célèbres rôles dans "Madame Doubtfire", "Le cercle des poètes disparus" ou encore "Hook", Robin Williams mettait fin à ses jours le 11 août 2014 dans sa maison de Paradise Cay en Californie. À l'inverse de ses rôles comiques, l'acteur décédé à l’âge de 63 ans a vécu toute sa vie avec un profond mal-être. Il souffrait de la démence à corps de Lewy, une maladie diagnostiquée par les médecins après sa mort. Six ans après la disparition tragique de son père, l'un de ses fils, Zak Williams, a tenu à lui rendre un émouvant hommage sur Twitter.

En partageant une photo en noir et blanc de Robin Williams, l'homme de 36 ans a écrit : "Papa, aujourd'hui marque six années depuis ta mort. Ton héritage vit dans ta famille et en ceux qui portent ton esprit dans leur cœur. On va continuer à se battre pour ce qui est bon dans le monde, pour la paix, pour connecter avec les gens plutôt que de se déchirer les uns des autres. Je t'aime tellement !" Zak Williams partage cette douloureuse perte avec les deux autres enfants de son père, Cody Williams, 28 ans, et Zelda Williams, 31 ans. Depuis la disparition de son père, la jeune femme préfère être absente des réseaux sociaux lors de ce jour douloureux. "Comme d'habitude, je ne serai pas là demain", a-t-elle fait savoir la veille sur Twitter en expliquant ce qu'elle ressent face aux nombreux messages d'hommage à l'acteur. "Comme je l'ai déjà dit avant, bien que je sois constamment touchée par tout votre amour sans limite pour lui, parfois cela peut donner l'impression d'être sur un site commémoratif en bord de route, et qu'on ne parle plus d'une personne. Un endroit où les gens s'arrêtent pour y faire part de leurs sentiments, puis reprennent le cours de leur journée, réconfortés par le fait d'avoir pu témoigner de leur amour pour lui", a expliqué celle qui est devenue actrice comme Robin Williams.

Dad, today marks six years since your passing. Your legacy lives on in your family and in those who carry your spirit within their hearts. We will continue to fight for what’s good in the world, for peace, and for connecting people instead of tearing them apart. Love you so much!