Romain Duris en couple : qui est sa compagne Olivia Bonamy ?

Le 21 décembre dernier, Le Figaro a partagé une triste nouvelle dans les colonnes de son journal. En effet, les lecteurs ont appris que Romain Duris a perdu son père, Philippe Duris, à l'âge de 80 ans. Un "décès brutal" survenu le 13 décembre 2019, comme l'a précisé la famille du défunt.

Plus d'un mois après cette disparition, l'acteur de 45 ans a repris le chemin des tournages. En effet, il a annoncé mercredi 29 janvier sur sa page Instagram le démarrage d'un tout nouveau projet. "En attendant Bojangles #newfilm de #regisroinsard avec Virginie Efira et Grégory Gadebois d'après le roman de Olivier Bourdeaut #tournage #enattendantbojangles #enattendantbojangleslefilm", a-t-il posté en légende d'un cliché sur lequel il apparaît sur l'un des lieux du tournage (voir ci-dessous).

Révélée au côté de Jamel Debbouze

Si Romain Duris ne manque pas de parler de ses projets sur les réseaux sociaux - notamment de sa passion pour le dessin - l'acteur ne dit rien sur sa vie privée. Pourtant, le comédien de "L'Auberge espagnole" n'est plus un coeur à prendre depuis 2002. Il partage sa vie avec Olivia Bonamy, une actrice révélée dans la comédie "Le Ciel, les oiseaux et... ta mère !" de Djamel Bensalah dans laquelle elle interprète la petite amie de Jamel Debbouze.

Le couple s'est donné la réplique dans deux films, à savoir "L'Âge d'homme... Maintenant ou jamais !" de Raphaël Fejtö et "Paris" de Cédric Klapisch. À noter que le dernier film dans lequel l'actrice de 47 ans a joué remonte à 2017. Il s'agit de "De plus belle" dans lequel Florence Foresti et Mathieu Kassovitz étaient également présents. Romain Duris et Olivia Bonamy ont deux enfants : Luigi, né en 2009 et un autre petit garçon dont le prénom n'a pas été dévoilé, né en 2013.

