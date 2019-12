Roman Polanski accusé de viol : Emmanuelle Seigner le défend à nouveau

Au total, 12 femmes accusent Roman Polanski d’agressions sexuelles et de viol. Le 8 novembre dernier, Valentine Monnier était la dernière accusatrice à sortir du silence. Elle avait affirmé que le réalisateur l’avait rouée de coups puis violée en 1975 en Suisse, dans les colonnes du Parisien. Des allégations qui ont ravivé un tollé vieux de près de 50 ans. Le cinéaste a eu droit à répondre à cette dernière accusation (mais aussi à d’autres) auprès de Paris Match. Il a même fait la couverture du magazine. Sur la Toile, de très nombreux anonymes ont déploré ce choix éditorial. Roman Polanski s’était notamment confié sur l’impact du scandale qui le vise auprès de nos confrères. Il a évoqué sa femme, Emmanuelle Seigner, et leurs deux enfants, Morgane et Elvis. "Ils souffrent énormément. Ils reçoivent des insultes, des menaces sur les réseaux sociaux", avait-il déclaré.

Sa réponse cash aux accusatrices

Et si Roman Polanski n’hésite pas à se défendre publiquement, son épouse Emmanuelle Seigner a privilégié le silence depuis le témoignage de Valentine Monnier. Par le passé, la comédienne de 53 ans avait défendu son mari. Invitée sur le plateau de "Quotidien", vendredi 13 décembre, elle a réitéré. Yann Barthès lui a alors demandé ce qu’elle pourrait dire aux femmes qui accusent son époux. "Je crois que je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ces femmes" a-t-elle lancé. "Roman donne des réponses dans Paris Match, donc je leur suggère de le lire", a ajouté la comédienne. La sœur de Mathilde Seigner a, ensuite, évoqué à demi-mot l’impact du tollé sur sa vie. "Comme vous l’imaginez, c’est compliqué", a-t-elle avoué. Elle n’en dira pas plus… Contrairement aux internautes qui n’ont pas hésité à la flinguer.

