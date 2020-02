Roman Polanski aux César : la cérémonie menacée par des associations féministes ?

Depuis plusieurs semaines, la cérémonie des César se dévoile dans les médias. En attendant le 28 février prochain - date à laquelle l'évènement sera retransmis en direct et en clair sur Canal+ - l'Académie des César a dévoilé l'affiche de cette 45e édition qui met à l'honneur l'actrice française d'origine danoise Anna Karina. Si Florence Foresti a été choisie pour présenter cette prestigieuse soirée, Sandrine Kiberlain succède à Kristin Thomas Scott comme présidente.

Mais c'est surtout la liste des nommés révélée le 29 janvier dernier qui fait énormément parler. En effet, le film "J'accuse" de Roman Polanski est en tête des nominations (12 catégories au total). Une consécration qui passe mal au vu des nombreux témoignages à l'encontre du réalisateur, accusé de viol par plusieurs actrices. Sur le plateau de "Morandini Live", la féministe Sophie Tissier n'avait pas mâché ses mots à l'encontre du réalisateur, chargeant au passage les César.

Un appel à voter contre Roman Polanski

Après la signature par 200 personnalités d'une pétition à charge contre l'Académie, une dizaine d'associations féministes ont appelé à voter contre Roman Polanski aux César dans une lettre ouverte publiée mardi 11 février par Le Parisien. "12 nominations aux César pour le film 'J'accuse' de Roman Polanski. 12, comme le nombre de femmes qui l'accusent de viols pédocriminels. Les associations et personnalités féministes seront là le 28 février 2020 à la cérémonie des César pour appeler à dire NON à la célébration d'un violeur qui silencie les victimes (...) Par ces 12 nominations, le monde du cinéma a apporté un soutien franc et inconditionnel à un violeur en cavale, qui a reconnu avoir drogué et violé une enfant de 13 ans et a fui la justice américaine".

Dans la suite de cette lettre ouverte, elles demandent aux "4 313 professionnel.les du cinéma" de ne pas voter pour le film de Roman Polanski, "J'accuse". Elles demandent également à ce que "l'hypocrisie" cesse. Et de poursuivre : "En 2020, vous avez la responsabilité de prendre position et de refuser de décorer un violeur pédocriminel qui se pose en victime". En novembre dernier, un groupe de féministes était venu perturber l'avant-première du film de Roman Polanski dans un cinéma parisien. À la suite de cette mobilisation, la projection de l'oeuvre avait été annulée.

Par Clara P