Roman Polanski aux César : Le cinéma français signe une tribune pour protester

Les polémiques continuent pour les César. Lors de la dernière cérémonie, les douze nominations pour le film de Roman Polanski "J’accuse" ont provoqué la démission de plusieurs membres de l’Académie des César. Lors de la remise du César de meilleur réalisateur au cinéaste d'origine polonaise, Adèle Haenel n’avait pas hésité à quitter la salle, tandis que Florence Foresti avait refusé de remonter sur scène par la suite. Et il y a quelques jours, la composition des représentants de la nouvelle assemblée générale de l’Académie a provoqué de nombreuses colères. Si une large réforme de l’Académie avait été annoncée en juillet dernier, la présence de Roman Polanski, accusé de viol par une dizaine de femmes, passe très mal.

"Tout cela est désagréable"

Ce jeudi 17 septembre, une centaine de représentants de la nouvelle assemblée, dont Marina Foïs, Guillaume Gallienne ou encore Cédric Klapisch, ont fait part de leur colère dans une tribune adressée à l’AFP : "C'est avec stupeur que nous avons découvert lundi soir, en même temps que la proclamation des résultats du vote, la liste des 18 “membres historiques” (sur les 45 membres de l'ancienne association) ayant demandé à conserver leur mandat (...) Pourquoi ne pas avoir publié cette liste, qui était pourtant connue, avant les élections ? Comment ne pas nous sentir trahis de ne pas avoir eu connaissance du nom de ces membres historiques, statutairement nommés à vie, et auprès de qui nous allons siéger ? Alors même que certains d’entre eux ont été clairement désavoués en février dernier".

Les membres poursuivent : "Tout cela est désagréable et produit de la colère. Parmi nous, des voix se sont élevées pour appeler à la démission collective alors que nous venions tous juste d’être élu(e)s. Mais cette démission collective n’est pas, à nos yeux, la réponse adéquate. Nous ne laisserons pas notre place vacante. Nous sommes profondément attachés aux César et à leur mission d’intérêt général pour la profession tout entière. Nous souhaitons de larges réformes pour rendre les César plus vivants, plus joyeux, plus éclectiques, plus ouverts sur le monde, plus représentatifs de toutes les composantes du cinéma français, aussi bien en terme de formes cinématographiques, de métiers, que de diversité d’origines".

Par Alexia Felix