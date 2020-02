Roman Polanski aux César : Marlène Schiappa réagit à la polémique

Le 29 janvier dernier, la presse s'est réunie au Fouquet's à Paris pour découvrir la liste officielle des nominations pour les César 2020. Et c'est Florence Foresti - la maîtresse de cérémonie - qui s'est chargée de cette mission. Une liste qui n'a pas manqué de faire polémique à la suite des 12 nominations pour le film "J'accuse" de Roman Polanski.

Une consécration qui passe mal au vu des nombreux témoignages à l'encontre du réalisateur, accusé de viol par plusieurs actrices. Alors qu'une féministe invitée dans "Morandini Live" la semaine dernière n'avait pas hésité à traiter le cinéaste de "fuyard" et de "pédocriminel", de nombreuses autres voix se sont levées pour dénoncer ces nominations aux César.

"Je pense à chaque fois aux personnes"

Après avoir réagi sur RTL à la polémique suscitée par les 12 nominations du film "J'accuse" de Roman Polanski, Marlène Schiappa a une nouvelle fois été invitée à donner son avis sur la question dans "Balance ton post". La secrétaire d'État de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations a ainsi livré son ressenti sur la présence de Roman Polanski aux César en commençant par saluer "les efforts" faits par l'Académie sur la question de l'égalité femmes-hommes. "Il y a deux ans, elle a célébré #metoo, la parole des femmes dans le monde du cinéma et la parité dans un certain nombre d'équipes sous l'impulsion d'Alain Terzian. Je pense que c'est positif et ça doit être salué. Mais il y a un message très paradoxal qui est envoyé", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "On voit que là sont sélectionnés à la fois le film de Céline Sciamma 'Portrait de la jeune fille en feu' qui célèbre la liberté des femmes dans son message, Adèle Haenel qui a parlé d'abus sexuels subis dans son enfance. Elle est aussi nommée aux César. Et à côté de ça, on a Roman Polanski. Effectivement, je m'interroge sur le message qui ait envoyé aux victimes de violences sexistes et sexuelles qui découvrent ça (...) Je pense à chaque fois aux personnes, à ce qu'elles ressentent (...) Vous savez, on a beaucoup dit dans les débats sur #metoo : 'Oui mais, quand une femme parle d'un viol ça ruine la carrière du pauvre homme accusé'. Manifestement non. L'affaire #metoo ça a démarré avec l'affaire Weinstein par le cinéma. Par le cinéma, on a pu faire un grand pas en avant et chacun s'est interrogé sur la culture du viol dans son secteur. Il ne faudrait pas qu'avec le cinéma, on fasse trois pas en arrière avec les César".

Roman Polanski est nommé 12 fois aux César cette année, cette annonce a suscité de nombreuses réactions. @MarleneSchiappa donne son avis dans #BalanceTonPost pic.twitter.com/Ipq5Zuad2x — Balance Ton Post (@BalanceTonPost) February 6, 2020

