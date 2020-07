Roman Polanski : Charlotte Lewis, qui l'accuse de viol, l'attaque en diffamation

Voilà plus de 40 ans que le nom Roman Polanski est tristement cité dans des affaires d'agression sexuelle ou de viol. Pour le célèbre réalisateur, les ennuis ont commencé en 1977 quand Samantha Gailey, une adolescente de 13 ans l'a accusé de viol aux Etats-Unis. Condamné pour cette agression, le réalisateur n'a passé que quelques jours en prison avant de fuir le pays. Réfugié en France, Roman Polanski est considéré comme fugitif par Interpol et n'a le droit de circuler librement qu'en France, en Suisse et en Pologne.



Après sa première condamnation, Roman Polanski a de nouveau été accusé de viol et agression sexuelle par plusieurs autres jeunes filles. On se souvient de Renate Langer qui a récemment témoigné sur le plateau de "Balance ton post" mais aussi de la photographe française Valentine Monnier qui a littéralement relancé "l'affaire Polanski" juste avant la sortie du film "J'Accuse" et la polémique des nominations aux Oscar.

Roman Polanski bientôt jugé en France ?

Aujourd'hui, c'est une autre victime présumée qui vaut à Roman Polanski de refaire la une de l'actualité. Charlotte Lewis, une actrice anglaise de 52 ans a décidé de poursuivre le réalisateur pour diffamation. En 2010, la comédienne avait accusé Roman Polanski de viol. Les faits se seraient déroulés en 1982, alors que Charlotte Lewis avait seulement 16 ans. Il y a dix ans, alors que le mouvement #MeToo n'était pas aussi puissant que maintenant, la jeune femme avait alors été traitée de menteuse et c'est contre toute attente, le réalisateur qui avait reçu du soutien...

En 2019, lors d'une interview accordée à Paris Match, le mari d'Emmanuelle Seigner été revenu sur cette affaire et avait qualifié les accusations de Charlotte Lewis "d'odieux mensonge" et affirmé qu’il faudrait sans doute « interroger des psys, des scientifiques [et] des historiens » pour comprendre la démarche de l'actrice.



Bien décidée à se battre, Charlotte Lewis qui "considère que cette interview porte atteinte à son honneur et à sa considération" attaque donc le réalisateur pour diffamation. Si cette procédure aboutit, ce sera le tout premier procès de Roman Polanski en France.

Par E.S.