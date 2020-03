Roman Polanski : des avocates prennent sa défense dans une tribune publiée sur Le Monde

Cela fait plusieurs années maintenant que les agissements de Roman Polanski sont pointés du doigt. Mais ces derniers mois, les accusations sont de plus en plus virulentes. Et pour cause, une nouvelle accusation de viol est venue entacher encore une fois la réputation du réalisateur.

L'Académie des César a malgré tout tenu à le récompenser pour son film "J'accuse" qui a notamment reçu le prix du meilleur réalisateur. Ce qui n'est pas passé inaperçu. En effet, Florence Foresti et Adèle Haenel ont décidé de quitter la cérémonie afin de faire part de leur mécontentement.

Dans la rue, les tensions n'étaient pas plus apaisées, de nombreuses militantes féministes étaient présentes pour dénoncer les agissements du réalisateur. Ces dernières sont venues avec des pancartes et des slogans tels que "Violanski, voulez-vous vraiment vivre dans un monde qui nomine un pédocriminel 12 fois aux César ?" ou encore "Violanski : Les César de la honte".

Le soutien de centaines d'avocates

Mais Roman Polanski peut malgré tout compter sur le soutien de quelques proches, c'est le cas de Fanny Ardant ou Lambert Wilson.

Et aujourd'hui, ce sont des centaines d'avocates qui volent à son secours. Dans une longue tribune publiée ce dimanche 8 mars, 114 avocates ont parlé du scandale, rappelant par la même occasion les principes de prescription et de présomption d'innocence.

Ces avocates qui sont tous les jours confrontées "à la douleur des victimes, mais aussi et tout autant, à la violence de l'accusation", se désolent de la "surenchère oratoire, et la déraison dont elle témoigne" et qui "ne peuvent conduire qu'au discrédit des causes justes".

Elles expliquent ensuite : "On se pique d’avoir à le rappeler, mais aucune accusation n’est jamais la preuve de rien : il suffirait sinon d’asséner sa seule vérité pour prouver et condamner. Il ne s’agit pas tant de croire ou de ne pas croire une plaignante que de s’astreindre à refuser toute force probatoire à la seule accusation : présumer de la bonne foi de toute femme se déclarant victime de violences sexuelles reviendrait à sacraliser arbitrairement sa parole, en aucun cas à la “libérer”".

Avant de conclure que le réalisateur ne fait l'objet que d'"une seule plainte judiciaire qui n'a donné lieu à aucune poursuite : il n'est donc pas coupable". "Il est urgent de cesser de considérer la prescription et le respect de la présomption d'innocence comme des instruments d'impunité".

Par J.F.