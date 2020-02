Roman Polanski : Florence Foresti ne s'impose aucune limite aux César

(c) /MAXPPP

Ce vendredi 28 février, Florence Foresti endossera le rôle de maîtresse de cérémonie pour présenter la 45e édition des César. Après son lapsus sur Roman Polanski, la célèbre humoriste assure qu'elle compte bien être piquante durant la cérémonie et qu'elle ne s'impose aucune limite. Non Stop People vous en dit plus.