Roman Polanski : la justice confirme son exclusion des Oscars

Roman Polanski ne fera plus partie de la prestigieuse Académie des arts et des sciences. Le réalisateur apprenait le 3 mai 2018 son exclusion de la célèbre institution en même temps que Bill Cosby reconnu coupable d’agression sexuelle. La raison de la mise sur la touche de Roman Polanski concerne les aveux du réalisateur sur une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans qui s’est produite il y a 40 ans. L’avocat du mari d’Emmanuelle Seigner dénonce alors un "harcèlement" contre son client et fait appel de la décision au printemps 2019 estimant que l’Académie aurait dû lui donner un "préavis raisonnable" avant de prendre la mesure. Le verdict rendu mardi 25 août n’est pas en leur faveur.

Une décision "fondée"

Une juge californienne a confirmé l’exclusion de Roman Polanski des Oscars. Elle estime que la décision "était fondée" et "motivée par des preuves", qu’elle "ne relevait pas d’un caprice ou de l’arbitraire". Une étape supplémentaire dans la prise de distance d’Hollywood avec le réalisateur franco-polonais. Ce dernier a fui les Etats-Unis il y a 40 ans après l’affaire dans laquelle il a plaidé coupable de détournement de mineure. La dernière cérémonie des César s’est déroulée dans de fortes tensions causées par les 12 nominations du film de Roman Polanski, "J’accuse !". Le réalisateur, accusé d’agressions sexuelles par plusieurs femmes, et son équipe ne se sont finalement pas rendus à la soirée. Des manifestations féministes ont eu lieu avant le début de la cérémonie et l’actrice Adèle Haenel a quitté la salle en plein direct après l’annonce de la victoire de Roman Polanski au César de la meilleure réalisation.

Par Non Stop People TV