Roman Polanski : Lambert Wilson hué à Lille après son soutien au réalisateur

Invité de France Info lundi 2 mars, Lambert Wilson n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer les César. "Qui sont ces gens ? Ils sont minuscules !" Ce sont les termes de l'acteur quant à l'attitude d'Adèle Haenel et de Florence Foresti lors de la cérémonie. Celui qui incarne le Général De Gaulle au cinéma était visiblement remonté puisqu'il ne s'est pas arrêté là. "Cette espèce de politiquement correct, je trouve que c'est du terrorisme ! En plus c’est bête, on se dit 'Mais où sommes–nous ? Qui sont ces gens ?' Ça m’a choqué, j’ai trouvé qu’on était minable ! Il y a cette espèce de tribunal et de lynchage public que je trouve absolument abominable". Des propos forts, pas du goût de tout le monde comme le montre une vidéo postée sur Twitter.

"Polanski viole, Wilson cautionne"

Sur les images en question, on entend des militantes féministes scander "Polanski viole, Wilson cautionne". La vidéo a été prise à Lille mercredi 4 mars. Lambert Wilson venait donner un concert en hommage au compositeur allemand Kurt Weill avec l'Orchestre National de Lille. Il n'y a pas que les internautes qui ont été choqués par les propos de l'acteur, les militantes reprochent au comédien ses propos après les César et son soutien à Roman Polanski accusé de viol par plusieurs femmes. Il a d'ailleurs applaudi les mots de Fanny Ardant à la fin de la cérémonie. "Je donne une médaille, 45 médailles à Fanny Ardant quand elle dit 'Je suis contre la condamnation et je suivrai Roman Polanski jusqu’à la guillotine'. Je dis 'Merci Fanny'".

« Polanski viole, Wilson cautionne » action feministe menée contre la venue de Lambert Wilson a Lille après ses propos suivant les Césars.#PolanskiVioleur #Polanski pic.twitter.com/dvYUzopdOW — Chloé Lavoisard (@ChloeLavoisard) March 4, 2020

Par Non Stop People TV