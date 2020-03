Roman Polanski : Le violent coup de gueule de sa femme Emmanuelle Seigner

Si de nombreuses stars ont fait part de leur colère après la cérémonie des César 2020 qui a vu Roman Polanski remporter le César du meilleur réalisateur, Roman Polanski a tout de même eu droit à de nombreux soutiens, à commencer par sa belle-sœur Mathilde Seigner. L'actrice a publié sur son compte Instagram l'affiche du film "J'accuse" et a félicité Roman Polanski : "Bravo ! Quand le suffrage du vote l’emporte sur la vox populi...". Un commentaire qui a rapidement provoqué la colère des internautes : "J’hallucine. C’est une honte qu’un homme accusé de viols sur mineurs obtienne un prix. Mais c’est également une honte que vous le défendiez", "Êtes-vous réellement objective ?!". Et en plus de sa belle-sœur, Roman Polanski peut compter sur le soutien de son épouse.

Emmanuelle Seigner quitte brutalement Instagram

Alors que de nombreux anonymes et stars sont montés au créneau pour dénoncer qu'un prix soit remis à un homme accusé de viols, Emmanuelle Seigner a poussé un violent coup de gueule sur Instagram : "Je prie à tous d'arrêter de me faire chier. Tout cela est basé sur des mensonges de folles hystériques en mal de célébrité. Merci de respecter mon espace, celui des enfants, de mes parents et de mes sœurs". Mais rapidement, le message a disparu des réseaux sociaux, car le compte Instagram de l'actrice est depuis inaccessible. Reste à voir si les accusatrices de Roman Polanski vont répondre à son épouse, à commencer par Adèle Haenel qui n'a pas hésité à quitter la cérémonie des César.

Par Alexia Felix