Roman Polanski : Mathilde Seigner apporte son soutien au réalisateur

La cérémonie des César 2020 risque de faire parler d'elle encore longtemps. Alors qu'il est accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, Roman Polanski a été distingué par le César du meilleur réalisateur pour son film "J'accuse". Face à la nouvelle, Adèle Haenel a quitté la salle tout simplement furieuse, alors que de nombreuses stars ont fait part de leur colère sur la Toile. Malgré tout, Roman Polanski a également eu droit à des soutiens, notamment de la part de Fanny Ardant. Présente en salle de presse, l'actrice a pris la défense du réalisateur : "Moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime passionnément. Et j'aime beaucoup beaucoup Roman Polanski. Donc je suis très heureuse pour lui. Après, je comprends que tout le monde n'est pas d'accord, mais vive la liberté ! Je suivrais quelqu'un jusqu'à la guillotine, je n'aime pas la condamnation. Quand on est seul contre tous, je suis toujours pour celui qui est tout seul. J'ai envie de le défendre, j'ai envie de lui donner une chaleur parce que, vous savez, les gens qu'on aime c'est comme les gens de votre famille. Même contre la police vous les défendriez".

Les internautes en colère contre Mathilde Seigner

Et après Fanny Ardant, c'est Mathilde Seigner qui est sortie du silence. La belle-sœur de Roman Polanski, qui est marié à Emmanuelle Seigner, a tenu à apporter son soutien sur Instagram à Roman Polanski en le félicitant pour son prix : "Bravo ! Quand le suffrage du vote l’emporte sur la vox populi...". Malheureusement pour Mathilde Seigner, son commentaire a provoqué la colère des internautes : "J’hallucine. C’est une honte qu’un homme accusé de viols sur mineurs obtienne un prix. Mais c’est également une honte que vous le défendiez", "Êtes vous réellement objective ?!", "J’espère que vous n’aurez jamais d’enfants, vous êtes complètement dénouée de sentiments".

Par Alexia Felix