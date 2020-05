Roman Polanski : Mathilde Seigner le défend à nouveau et fait un lien avec la pandémie

Samedi 9 mai, à deux jours du déconfinement, une interview de l’actrice Mathilde Seigner était publiée sur le site de Paris Match. Alors qu’elle est interrogée sur ses deux mois de confinement, la comédienne évoque la cérémonie des César qui s’est déroulée le 28 février dernier dans un contexte particulier. Roman Polanski était nommé dans 12 catégories et son film a remporté trois prix. Alors qu’elle a déjà affirmé son soutien à son beau-frère, Mathilde Seigner fait de nouvelles déclarations. "C’était le lendemain de cette horrible cérémonie des César qui avait été d’une violence inouïe contre mon beau-frère Roman Polanski, lorsque j’ai eu comme un pressentiment". Mais ce n’est pas tout.

Mathilde Seigner aurait-elle pressenti la pandémie ?

Mathilde Seigner explique ce qu’elle a alors ressenti. "Je m’entends encore dire à mon assistante que je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient si méchants, que le monde ne pouvait pas continuer comme ça et que tôt ou tard on allait se prendre un tsunami dans la gueule". Une question se pose, avait-elle pressenti la pandémie de coronavirus ? L’actrice nuance ses propos. "Je n’irai pas jusque-là mais quand on nous l’a annoncée je n’ai pas vraiment été étonnée. Maintenant, était-ce nécessaire de confiner le monde entier comme on l’a fait ? C’est un autre débat". Au cours de l’interview, l’actrice raconte son confinement à Paris, dit ne pas comprendre les artistes qui ont besoin d’exister via Instagram et expose ses craintes face au déconfinement qui débute ce lundi 11 mai.

Par Non Stop People TV