Roman Polanski : Mathilde Seigner réaffirme son soutien et se fait descendre

Si les trois victoires de "J'Accuse" aux César soulèvent une vague de protestations, certaines personnalités choisissent de soutenir le réalisateur. C'est le cas de l'actrice Fanny Ardant, de l'acteur Lambert Wilson ou encore de Mathilde Seigner, la belle-sœur de Roman Polanski. Cette dernière s'est emparée de son compte Instagram ces derniers jours pour faire part de son soutien au cinéaste accusé de viol et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. En amont de la cérémonie elle a d'abord partagé le mot de Brigitte Bardot qui a choqué la toile. Au lendemain des César, elle écrit en légende d'une affiche de "J'Accuse" : "Bravo ! Quand le suffrage du vote l'emporte sur la vox populi…" Dès lors les internautes réagissent et font part de leur colère. Lundi 2 mars, la comédienne persiste et signe.

Un dernier post qui ne passe pas

Trois jours après la cérémonie des César, Mathilde Seigner entend bien afficher son soutien à Roman Polanski. Elle partage sur son compte Instagram une capture écran d'un article qui montre Samantha Geimer, la principale plaignante de Roman Polanski, qui demande à ce que son dossier soit clos. Il n'en fallait pas plus pour provoquer la foudre des internautes. Parmi les commentaires de la publication on peut lire : "Quel irrespect, quel déni, quel mépris", "Honte à vous Mathilde", "Je suis écœurée", "Et elle continue" ou encore "Vous n'avez donc pas fini d'étaler votre mépris et de 'cracher à la gueule des victimes' ? Cessez cette méchanceté et cette indignité et respectez plutôt la parole des femmes comme Adèle et Valentine".

