Roman Polanski nommé aux César : Rose McGowan fait part de sa fureur

(c) /MAXPPP

Rose McGowan qui a été l’un des premières actrices à dénoncer les agissements du producteur Harvey Weinstein, vient de donner son avis sur la polémique autour du réalisateur Roman Polanski et les 12 nominations aux César de son film "J’accuse". Furieuse, l’ex-star de la série Charmed a fait part de son indignation dans les colonnes de Paris Match. Non Stop People vous en dit plus.