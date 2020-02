Roman Polanski présent aux César ? Le producteur de "J’Accuse" répond

La 45e cérémonie des César qui se tiendra le vendredi 28 février à la Salle Pleyel promet d’être haute en couleurs mais pas forcément pour les bonnes raisons. Premièrement parce qu’un collectif de 200 personnalités du cinéma français appelle à repenser le système de vote des César, pas assez égalitaire à leur goût. Deuxièmement, parce que Roman Polanski et son film "J’Accuse" sont nommés dans 12 catégories. Mais le cinéaste qui est accusé de viols et de violences sexuelles est sous le coup d’un appel au boycott de la part d’associations féministes. Celles-ci annoncent qu’elles perturberont la cérémonie si "J’Accuse" et Roman Polanski sont désignés gagnants. "12 nominations aux César pour le film 'J'accuse' de Roman Polanski. 12, comme le nombre de femmes qui l'accusent de viols pédocriminels. Les associations et personnalités féministes seront là le 28 février 2020 à la cérémonie des César pour appeler à dire NON à la célébration d'un violeur qui silencie les victimes (...) Par ces 12 nominations, le monde du cinéma a apporté un soutien franc et inconditionnel à un violeur en cavale, qui a reconnu avoir drogué et violé une enfant de 13 ans et a fui la justice américaine", ont écrit les associations dans une lettre ouverte.

"Il n’y a aucune raison qu’il ne vienne pas"

Face à ce climat plus que tendu, Roman Polanski assistera-t-il à la cérémonie animée par Florence Foresti ? A priori oui. C’est du moins ce que répond le producteur de "J’Accuse" dans Le Point cette semaine. "Il n’est pas très friand de ce genre de manifestations. Mais a priori oui. Il n’y a aucune raison qu’il ne vienne pas", explique Alain Goldman. Pour rappel, Roman Polanski est nommé au César de "la meilleure adaptation", de "la meilleure réalisation" et du "meilleur film". Jean Dujardin est nommé comme "meilleur acteur" pour son rôle du lieutenant-colonel Marie-Georges Picquart et Louis Garrel comme "meilleur acteur dans un second rôle" pour son personnage d’Alfred Dreyfus.

Par Ambre L