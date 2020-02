Roschdy Zem récompensé aux César : il partage son bonheur (exclu vidéo)

Bien entendu, la sortie fracassante d'Adèle Haenel liée aux trois prix reçus par le film "J'Accuse" a fait couler beaucoup d'encre et marque le point d'orgue de la soirée. Un geste fort suivi par de nombreuses actrices qui a éclipsé la remise du dernier prix de la soirée, celui du meilleur film remis à Ladj Ly pour "Les Misérables". Mais avant cela, la soirée a été l'occasion de voir la performance de Florence Foresti qui n'a pas caché son point de vue quant à la polémique Roman Polanski et de découvrir les autres lauréats. Parmi eux, Roschdy Zem qui obtient à 54 ans son tout premier César et pas n'importe lequel, celui du meilleur acteur pour sa performance dans "Roubaix, une lumière" ! Un prix salué par les applaudissements de la salle. Après la cérémonie, l'acteur a confié sa joie au micro de Non Stop People.

"Un vrai moment d'émotion"

C'est un Roschdy Zem tout sourire qui se présente face aux caméras de Non Stop People. À la question, "Êtes-vous heureux ?" Sa réponse est évidente : "Oui je suis très heureux bien sûr ! Vous savez, les César j'ai regardé ça quand j'étais petit, après j'ai été parfois nommé et on se dit que c'est pour les autres… Et on l'accepte ! C'est pas très grave". Puis celui qui a donné la réplique à Chiara Mastroianni raconte ce qu'il a ressenti au moment de sa victoire : "Le jour où ça vous tombe dessus c'est un vrai moment d'émotion, c'est une vraie satisfaction d'avoir la reconnaissance aussi de la profession et de ses pairs donc je suis très heureux. Je l'étais déjà avant parce que la reconnaissance c'est le travail d'abord avant tout. Le fait d'avoir en plus ce prix ça récompense aussi le film donc ça me fait d'autant plus plaisir".

Par Valentine V.