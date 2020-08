Rose McGowan accuse Alexander Payne d’agression sexuelle sur Twitter

Nouveau témoignage choc. Après ses révélations glaçantes sur l’affaire Harvey Weinstein, Rose McGowan accuse désormais une autre figure du cinéma d’agression sexuelle. Il s’agit du réalisateur américain Alexander Payne.

Ce lundi 17 août 2020, l’actrice Rose McGowan a publié sur son compte Twitter un message accusant Alexander Payne d’avoir abusé sexuellement de la jeune femme, âgée de 15 ans au moment des faits, après une audition. "Alexander Payne. Tu m'as fait m'asseoir devant un film porno soft-core que tu avais réalisé pour la chaîne Showtime sous un autre nom. Je me souviens encore de ton appartement à Silverlake. Tu étais très bien membré. Après, tu m’as déposée au coin d’une rue. J’avais 15 ans", a-t-elle tweeté avant de déclarer dans un autre message : " Je veux qu’il reconnaisse ce qu’il a fait et présente ses excuses. Je ne veux rien détruire".

"J'ai arrêté de jouer après ça"

Après ses deux tweets, Rose McGowan, vue dans la série "Charmed", a pris la parole sur cette histoire auprès de nos confrères de "Variety"."Ça m'est juste venu. Il était temps, a-t-elle déclaré. Je me sens vraiment mal pour celle que j'étais à 15 ans. J'avais auditionné pour lui. Il m'a ramenée chez moi après. J'ai arrêté de jouer après ça et j'ai été repérée (...) 6 ans plus tard. Ce n'est qu'après la révélation des histoires sur Harvey Weinstein que j'ai reconsidéré celle de Payne. Pendant des années j'ai vu ça comme une rencontre sexuelle, sans comprendre ce que c'était vraiment (...). La première fois qu'on me montrait un porno hétéro." Pour l’heure, Alexander Payne n’a pas réagi.

Alexander Payne. You sat me down & played a soft-core porn movie you directed for Showtime under a different name. I still remember your apartment in Silverlake. You are very well-endowed. You left me on a street corner afterwards. I was 15. pic.twitter.com/mVqiN4S9NW — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

I just want an acknowledgement and an apology. I do not want to destroy. This was me at 15. pic.twitter.com/XeNpsrpY4s — Rose McGowan (@rosemcgowan) August 17, 2020

Par Matilde A.