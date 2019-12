Rose McGowan : un ex menace l'actrice de dévoiler une sex-tape

Rose McGowan prévient ses abonnés. Si l'actrice n'aime pas évoquer sa vie privée, elle a fait un écart dans une série de messages publiés sur Twitter ce jeudi 19 décembre. Rose McGowan qui avait brisé le silence sur Harvey Weinstein en le dénonçant pour agression sexuelle, a cette fois-ci pris la parole pour révéler le chantage dont elle est victime. Elle assure être menacée par son ex-petit ami qui pourrait publier une sex-tape. "Il est l'heure qu'on ait une discussion d'adulte. Je trouve que parler de ma vie privée est profondément déplacé, mais je suis dans la m***e parce que j'ai laissé la mauvaise personne me toucher. Voilà le problème. Par le biais d'un tiers, une personne de mon passé me menacerait de publier une sextape de (lui) et moi", a-t-elle dévoilé.

Rose McGowan "refuse de vivre dans la peur"

Combative, Rose McGowan ne compte évidemment pas se laisser abattre : "Je pense que je vais les envoyer ch***. Laissons l’affaire suivre son cours. Je refuse de cacher la vérité. Je refuse de vivre dans la peur et leurs jugements. Personne ne devrait vivre dans la peur". "J’en ai marre de me faire harceler par des crétins qui devraient plutôt s’incliner et me baiser les pieds. Merci de m’aider à en parler, cela fait beaucoup", a-t-elle poursuivi. Alors que Rose McGowan avait déjà été victime d'un piratage en mars 2017 où une sex-tape et des photos d'elle nue ont été diffusées, l'actrice alerte ses abonnés si une vidéo volée venait à voir le jour : "Donc, je vous préviens. Si une autre sex-tape volée est mise en ligne (faites semblant d'être choqués) ou si vous entendez que j'aime m'amuser comme une adulte, sachez que je n'avais pas l'intention de parler de ma vie privée de cette façon. J'en ai marre de me faire harceler par des co**."

Time for some adult talk. I find it deeply distasteful to discuss my personal life, but because I let the wrong person touch me, I’m in an icky situation. Here’s the situation. a person from my past is (via a 3rd party) now allegedly threatening to release a sex video of me and. — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 19, 2019

So, here’s a heads up: if yet another stolen sex tape goes online, or if you hear (clutch those pearls!) that I enjoy recreational adult pursuits, know that it was never my intention to discuss my private life in this way. I’m done being bullied by fuckwits who should bow — rose mcgowan (@rosemcgowan) December 19, 2019

Par Marie Merlet