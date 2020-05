Rupert Grint : La star d’Harry Potter papa, le sexe du bébé dévoilé

Très discret depuis la fin d’Harry Potter au cinéma, Rupert Grint, l’interprète de Ron Weasley, a refait parler de lui le mois dernier. En plein confinement, l’acteur britannique et sa compagne révélaient attendre un bébé : "Rupert Grint et Georgia Groome sont ravis d'annoncer qu'ils attendent un bébé, et demandent un respect de leur vie privée pour le moment", a révélé le porte-parole de l'acteur dans un communiqué. Georgia Groome, la compagne de Rupert Grint, avait dévoilé le 9 avril dernier son ventre très arrondi lors d’une balade dans les rues de Londres : "L'heureux couple a été photographié en train de se promener après avoir visité d'une pharmacie, une boutique du supermarché Whole Foods", avait précisé le Daily Mail.

Une petite fille pour l’interprète de Ron Weasley

Et c’est finalement ce jeudi 7 mai que Rupert Grint est devenu papa pour la première fois. Selon les informations du Sun, Georgia Groome a accouché d’une petite fille. La nouvelle a rapidement été confirmée dans un communiqué de presse officiel : "Rupert Grint et Georgia Groome sont heureux de vous confirmer la naissance de leur petite fille. Nous vous demandons s'il-vous-plaît de respecter leur vie privée et intimité pendant ce moment spécial pour eux". Pour le moment, le prénom de la petite fille n’a pas été révélé, et les heureux parents n’ont pas encore pris la parole sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Par Alexia Felix