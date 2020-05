Rupert Grint : L'acteur d'Harry Potter papa, Daniel Radcliffe est heureux mais nostalgique

Le tout premier film de la saga Harry Potter a été tourné il y a déjà vingt ans... Les fans des romans de J. K. Rowling ont pu voir les aventures d'Harry Potter et de ses amis sorciers prendre vie sur grand écran. D'ailleurs, la saga continue d'être un succès planétaire et suscite toujours autant l'intérêt du public. Ce mardi 19 mai, TF1 rediffusait le sixième opus, Harry Potter et le Prince de sang-mêlé et le succès était une nouvelle fois au rendez-vous. Les fans ont grandi en même temps que les acteurs et ont vu évoluer Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et tous les autres comédiens. Les années ont passé depuis le tournage et les acteurs sont maintenant devenus de jeunes adultes. D'ailleurs, l'interprète de Ron Weasley a accueilli son premier enfant à l'âge de 31 ans, le 7 mai dernier. Après cette heureuse nouvelle, la star de la saga Harry Potter, Daniel Radcliffe a réagi sur la chaîne Youtube "Watch What Happens Live" ce lundi 18 mai et sa réaction est étonnante.

"Je suis tellement heureux pour lui"

Daniel Radcliffe a tout d'abord tenu à féliciter son ami, pour l'arrivée de son premier enfant avec sa compagne Georgia Groome, et a révélé lors de ce live : "Oui, je lui ai envoyé un texto l'autre jour. Je suis tellement heureux pour lui. C'est très, très cool." et il a poursuivi : "C’est aussi, genre, super bizarre pour moi de penser que nous sommes tous arrivés à l'âge où nous pouvons avoir des enfants, et nous le pouvons bien évidemment.". La star d'Harry Potter a dû mal à voir les années défiler et a expliqué à l'animateur, Andy Cohen : "Je me souviens quand j'ai eu 30 ans, beaucoup de gens dans ma vie étaient vraiment déprimés de constater que tant de temps se sont écoulées.". Le temps passe à une vitesse incroyable mais leur évolution est belle à voir. Daniel Radcliffe sera-t-il le prochain à devenir père ?

Par Solène Sab