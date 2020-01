SAG Awards - Brad Pitt récompensé : pourquoi son discours a fait sensation

Trois semaines avant l'organisation de la 92e édition des Oscars, les stars ont foulé le tapis rouge des SAG Awards. C'est à Los Angeles que cette 26e édition a eu lieu. Tout au long de la soirée, des prix ont été remis aux acteurs et actrices nommé(e)s dans différentes catégories. Ainsi, si Laura Dern a remporté le prix du meilleur second rôle chez les femmes pour son rôle dans "Marriage Story", Robert De Niro a reçu de son côté un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Un autre acteur a été récompensé, à savoir Brad Pitt. Il a reçu le prix du meilleur acteur secondaire pour sa performance dans le film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... In Hollywood". Une soirée au cours de laquelle il a retrouvé son ex-femme Jennifer Aniston. D'ailleurs, des photos des deux acteurs ont circulé sur la Toile, relançant les rumeurs d'un supposé retour de flamme entre eux.

Brad Pitt a aussi fait un discours qui a fait son petit effet auprès du public. "Bon, je peux ajouter ça à mon profil Tinder", a-t-il tout d'abord déclaré en montant sur scène pour récupérer son prix. Il a ensuite remercié les autres acteurs du film. "Leo (DiCaprio, ndlr), Margot Robbie, les pieds de Margot Robbie, les pieds de Margaret Qualley, les pieds de Dakota Fanning... Non, mais sérieusement, Quentin (Tarantino) a demandé a plus de femmes d'enlever leurs chaussures que les agents de sécurité dans les aéroports", a-t-il poursuivi, faisant ainsi référence à l'obsession que le réalisateur a pour les pieds de ses actrices.

Et de poursuivre : "Soyons honnêtes, c'était un rôle difficile. Un mec qui est drogué ou ivre, qui se balade torse nu, et qui ne s'entend pas avec sa femme... Ça a vraiment demandé de faire un grand écart. On doit rire de notre ridicule". À noter que lors de son discours aux Golden Globes, Brad Pitt avait déjà fait le buzz en ironisant sur sa vie amoureuse.

"Seriously, Quentin has separated more women from their shoes than the TSA." Brad Pitt is full of quips as he accepts the #SAGAwards statue for best supporting actor in a film https://t.co/duqdI5q1az pic.twitter.com/Kb1kL0LqR6