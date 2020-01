SAG Awards : ces photos de Brad Pitt et Jennifer Aniston qui enflamment la Toile

Il y a quelques jours, lors des Golden Globes, Brad Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour sa performance dans le film de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time In Hollywood". C'est pour ce même film que l'acteur de 56 ans a raflé un autre prix, dimanche 19 janvier lors des SAG Awards, les Screen Actors Guild Awards, pour le meilleur acteur secondaire. Mais ce qui a particulièrement interpellé la twittosphère, c'est la présence de Jennifer Aniston à cette même soirée. De son côté, l'actrice américaine a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique, pour son rôle dans "The Morning Show". Mais là encore, les fans n'en ont eu que faire. Parce que ce qui les intéressaient vraiment, c'est bien ce qu'il s'est passé en coulisses des SAG Awards.

Le retour d'une idylle mythique ?

En effet, au cours de la soirée, Jennifer Aniston et Brad Pitt se sont croisés ! L'occasion pour les deux acteurs récompensés de s'échanger quelques mots, et une franche accolade. Sur Twitter, il n'en fallait pas plus pour que les internautes s'enflamment. Dès la diffusion des photos, sur lesquelles on peut voir Brad Pitt serrer tendrement la main de Jennifer Aniston comme pour la retenir, certains y ont vu un retour de flammes. Il faut dire que ces deux-là ont marqué toute une génération, et leur idylle en a fait rêver plus d'un. Alors quand Brad Pitt a divorcé d'Angelina Jolie, et Jennifer Aniston de Justin Theroux, tout le monde s'est mis à espérer une nouvelle relation entre les deux acteurs, au sommet d'Hollywood. Et ces photos ne font que renforcer les rumeurs. Plus étonnant encore, une vidéo dévoilée sur les réseaux sociaux montre Brad Pitt, dans les coulisses des SAG Awards, en train de regarder, admiratif, le discours de Jennifer Aniston. Bref, la Toile en est certaine : Brad Pitt et Jennifer Aniston de nouveau en couple, c'est pour bientôt !

Brad Pitt watching Jennifer Aniston receiving her #SAGAward is the cutest thing ever Is there about to be the reignition of Brannifer? pic.twitter.com/UIn7rnY5O8 — British GLAMOUR (@GlamourMagUK) January 20, 2020

Good morning to Brad Pitt, Jennifer Aniston and literally no one else #Sagawards 2002 vs 2020 pic.twitter.com/CzNJez8gnW — isa milk (@isaMilk9) January 20, 2020

This Picture broke the Internet Today



Brad Pitt and Jennifer Aniston#SAGAwards pic.twitter.com/BQtvV5DLGZ — JON SNOW (@FanClubofSallu) January 20, 2020

