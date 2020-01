SAG Awards - Joaquin Phoenix : son touchant hommage à Heath Ledger

C'est une cérémonie qui précède celle tant attendue des Oscars et à laquelle de nombreuses stars ont répondu présentes. Dimanche 19 janvier 2020 a eu lieu à Los Angeles l'édition 2020 des SAG Awards. Tout au long de la soirée, des prix ont été décernés par le syndicat américain des acteurs de cinéma et de télévision. Ainsi, Brad Pitt a remporté le prix du meilleur second rôle pour son rôle dans "Once Upon a Time... in Hollywood" de Quentin Tarantino. De son côté, Laura Dern a été sacrée meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans "Marriage Story" disponible sur Netflix.

"Mon acteur préféré..."

Quant à Joaquin Phoenix, l'acteur de 45 ans a une nouvelle fois été récompensé. En effet, après son sacre lors des Golden Globes et des Critics' Choice Movie Award, il est reparti avec le prix du meilleur acteur pour sa performance dans le film "Joker". Après son vibrant discours prononcé aux Golden Globes le 5 janvier dernier, le compagnon de Rooney Mara a une nouvelle fois fait sensation sur la scène des SAG Awards. Tout d'abord, pendant son discours, Joaquin Phoenix a eu un mot pour chacun des acteurs nommés dans la même catégorie que lui. Après avoir remercié Leonardo DiCaprio de l'avoir inspiré pendant 25 ans, il a salué le travail d'Adam Driver dans "Marriage Story".

À la fin de son discours, il a rendu un touchant hommage à Heath Ledger, son prédécesseur dans le rôle du Joker. En effet, le regretté acteur l'a interprété en 2008 dans le film "The Dark Knight" de Christopher Nolan. "Je me tiens ici sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger", a-t-il conclu. Une belle façon de saluer la mémoire de l'acteur australien, décédé en janvier 2008 à l'âge de 28 ans.

Par Clara P