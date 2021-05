Salma Hayek contaminée par la covid-19, ses confidences glaçantes

Depuis presque un an et demi, le monde vit au rythme de la crise sanitaire. La pandémie de coronavirus a fait des millions de victimes et ce terrible virus n'épargne personne. De nombreuses célébrités ont également été confrontées à la Covid-19. Si certaines ont décidé de partager leur expérience en temps réel, d'autres ont préféré se murer dans le silence. Moundir, le célèbre aventurier de Koh-Lanta, a contracté une forme très sévère de la Covid-19 et a même imaginé le pire. Il en garde, aujourd'hui, encore des séquelles. C'est également le cas de Salma Hayek. L'actrice est sortie de son silence lors d'une interview accordée au magazine Variety, et elle y a livré un témoignage bouleversant.

Gravement touchée par le coronavirus au tout début de la pandémie, Salma Hayek avait préféré garder cette terrible expérience pour elle et ne pas l'ébruiter sur les réseaux sociaux. Néanmoins, à présent, elle a tenu à revenir sur cette période de sa vie qui a été un véritable cauchemar. Isolée pendant sept semaines dans une pièce de sa demeure à Londres, où elle vit avec son époux François-Henri Pinault et leur fille Valentina, âgée de 13 ans, l'actrice s'est vue "mourir". Elle a dû être placée sous oxygène et son état ne s'améliorait pas, à tel point que son médecin a voulu la faire hospitaliser. "Mon docteur m’a supplié de me faire hospitaliser", a-t-elle déclaré avant de préciser : "J’ai répondu 'non merci, je préfère mourir à la maison'." Des confidences glaçantes...

Et même si cela ne pourrait être qu'un lointain souvenir, Salma Hayek a également confié être toujours très affaiblie et conserver des séquelles. L'actrice a repris la direction des plateaux de tournage, puisqu'elle joue dans le film "Gucci" aux côtés de Lady Gaga et Adam Driver. Cependant, la comédienne âgée de 54 ans n'a qu'un second rôle, mais cela lui convient parfaitement en raison de son état. "Cela ne m’a pas pris beaucoup de temps. C’était facile, c’était le job parfait pour me remettre le pied à l’étrier", a-t-elle affirmé avant d'expliquer : "J’avais recommencé à faire des appels Zooms à un moment mais je ne pouvais pas trop en faire car j’étais tellement fatiguée." Un long combat qu'elle continue de mener.

Par Solène Sab