Salma Hayek : rares confidences sur son couple avec François-Henri Pinault

Salma Hayek et François-Henri Pinault se sont rencontrés à l’occasion de l’inauguration du Palais Grassi à Venise le 29 avril 2006. Elle est une actrice mondialement connue, lui est l’une des plus grandes fortunes françaises. Tout les oppose et pourtant, ils sont mariés depuis quatorze ans. Ensemble, Salma Hayek et François-Henri Pinault ont eu une fille née en 2007 et prénommée Valentina.

D’ordinaire très discrète sur sa vie personnelle, Salma Hayek a accepté de faire une entorse à sa propre règle dans le dernier numéro de "Closer", paru ce vendredi 21 mai 2021.

"François-Henri et moi aimons les mêmes choses"

Pour Salma Hayek, la réussite de son couple s’explique ainsi : "François-Henri et moi aimons les mêmes choses. Nous apprécions la simplicité et cherchons à vivre ensemble des moments qui peuvent paraître d'une grande banalité. Par exemple, nous aimons regarder la télévision ensemble le soir, nous aimons les promenades dans la nature, la joie de partager un livre... Il y a quelque chose d'une grande simplicité qui nous unit".

L’actrice qui a notamment joué dans la série "Ugly Betty" évoque également sa fille Valentina, désormais âgée de 13 ans. Pas besoin de long discours pour comprendre qu’elle en est fière. "C'est une belle personne qui a un très bon oeil sur les choses en général. Elle voit souvent juste et me donne de précieux conseils. D'ailleurs, elle commence à gérer mon image ! Elle n'arrête pas de me conseiller sur mes activités sur les réseaux sociaux. Elle me prend souvent en photo pour gérer mon compte Instagram. Ma fille commence progressivement à devenir mon imprésario", affirme Salma Hayek.

Par Matilde A.