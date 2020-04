Sam Heughan (Outlander) se confie sur le harcèlement qu'il subit depuis six ans

Révélé il y a quelques années dans la série à succès Outlander, l'acteur Sam Heughan cache un terrible secret. Malgré le fait qu'il ait réussi à faire chavirer le coeur des téléspectatrices, la réalité est beaucoup moins rose. Il a décidé de faire part d'un mal qui le ronge depuis plusieurs années maintenant, le harcèlement, à l'instar de Caroline Garcia. C'est sur son compte Instagram que l'acteur a décidé de briser le silence. Dans une story poignante, il se confie sans langue de bois et révèle que depuis six ans maintenant, il est la cible de personnes malintentionnées. Ces dernières ne cessent de le harceler lui et sa famille."Après ces six dernières années de harcèlement constant, intimidation, brimades et mensonges, je suis désemparé, peiné, blessé et il me faut m'exprimer. Car cela affecte ma vie, ma santé mentale et est devenu une préoccupation quotidienne".

"J'en suis si blessé"

Il raconte ensuite le calvaire que ses proches et lui même ont subi "Mes co-stars, amis, famille, moi-même, en fait tout ceux à qui j'ai été lié un jour, nous avons tous été victimes d'injures personnelles, d'humiliations, de maltraitances, de menaces de mort, de harcèlement, nous avons vu nos informations personnelles être dévoilées et de fausses histoires ont été propagées sur nous".

Mais il ne s'arrête pas là. Il démontre ensuite jusqu'où ses détracteurs étaient capables d'aller. "Ces brutes…s'en sont pris aux êtres qui me sont chers et à moi-même régulièrement ces dix dernières années sur des blogs ou les réseaux sociaux… Ils m'ont envoyé des objets, pisté les endroits où je vivais, ont harcelé mes collègues de travail, et ont sans cesse essayé de pirater nos emails et nos comptes. J'en suis si blessé".

Il espère désormais s'en sortir, comme Manon, candidate de The Voice Kids qui a réussi à gagner son combat contre le harcèlement.

Par J.F.