Samy Naceri : Bernard Farcy revient sur leur collaboration dans "Taxi" (Exclu vidéo)

Chaque jour, du lundi au vendredi, Jordan de Luxe présente son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Il y reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur son actualité, mais aussi sur sa vie intime. Ainsi, cette semaine, le présentateur a recueilli les confidences de Patrice Leconte, réalisateur de nombreux films français dont l'incontournable saga des "Bronzés". Lors de cet entretien, il a accepté de revenir sur les critiques que le troisième volet du film avait reçues après sa sortie au cinéma.

"Je les ai prises en m'en foutant à un point que vous n'imaginez pas pour une raison très simple : faire le nombre d'entrées ahurissant qu'on a fait avec ce film est largement plus réconfortant que lire des critiques telles que : 'Oh, c'est pas terrible ce film, on préférait les précédents'. Ok. Je trouve que le troisième volet est bien aussi et franchement, je ne dis pas ça pour ma défense, mais si le troisième volet avait été une vraie daube, comme ont pu l'écrire quelques crétins, ça n'aurait pas fait 11 millions d'entrées, ce qui est colossal de nos jours. Je parle en nouvelles entrées, même pas en anciennes", lâchait-il.

"C'est un garçon très agréable..."

Ce mercredi 20 janvier, c'est avec Bernard Farcy que Jordan de Luxe a échangé dans "L'instant de Luxe" sur Non Stop People. L'occasion pour l'acteur de 71 ans de revenir sur sa collaboration avec Samy Naceri sur la saga "Taxi". Les deux comédiens se sont donnés la réplique sur les quatre premiers volets du film. "Ça a été un plaisir de tourner avec lui et je ne dirai jamais rien contre lui. Souvent, on pourrait dire : 'Mais ceci ou cela'. J'ai eu affaire à quelqu'un qui était un professionnel, qui a été parfaitement respectueux et correct sur le plateau avec moi. Je retiens ça. Maintenant, les démons qu'il a eus dans sa vie privée, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus (...) C'est un garçon très agréable, celui qu'on voit dans le film", a confié le comédien.

Il a ensuite évoqué l'absence de Samy Naceri dans le cinquième volet de "Taxi", réalisé par Franck Gastambide en 2018. "On a dû lui proposer, il a dit non, pour ses raisons. Moi je n'avais pas de raison de dire non, donc je l'ai fait", a-t-il conclu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV