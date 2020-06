Samy Naceri et Frédéric Diefenthal : Ces grands acteurs qui ont refusé leurs rôles dans Taxi

En 1998, le premier film de la série "Taxi" - écrit et produit par Luc Besson - sortait au cinéma. Réalisé par Gérard Pirès, il met en scène de nombreux acteurs, dont Samy Naceri et Frédéric Diefenthal. Le duo a participé à plusieurs volet de la saga, jusqu'en 2007. Ils sont les deux grands absents du cinquième volet réalisé en 2018 par Franck Gastambide. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs en juin 2017, Samy Naceri était revenu sur le film, révélant s'il avait été approché pour ce projet : "Je n'appelle pas ça une approche. Quand on fait une approche, on fait une vraie approche. On invite à prendre un café, on fait lire un scénario. J'ai fait le 1, le 2, le 3, le 4... Je pense qu'on doit être à 50 millions de spectateurs, je pense que je mérite un peu plus de respect. Quand ils viendront avec quelque chose de sérieux, une lecture de scénario, on pourra discuter. Pour l'instant (...) au grand désespoir des fans (...) pour l'instant, je ne suis pas dedans", disait-il.

Plusieurs refus pour le film

Si Samy Naceri a été choisi pour incarner l'un des personnages principaux de "Taxi", son rôle avait d'abord été proposé à d'autres acteurs, tout comme celui de Frédéric Diefenthal. "À l'origine, plusieurs acteurs sont envisagés pour jouer les deux personnages principaux de 'Taxi', dont Patrick Bruel, Vincent Perez, Olivier Martinez et Yvan Attal", relayait le site Allo Ciné dans un article consacré aux secrets de tournage de la franchise.

Ces derniers ont tous refusé de participer à ce projet, sans que les raisons de ce refus n'aient été dévoilées. "Luc Besson et Gérard Pirès s'accordent alors sur un casting plus risqué, composé des quasi inconnus Frédéric Diefenthal et Samy Naceri", ont continué nos confrères. Deux rôles pour lesquels les deux acteurs se sont activement préparés, avec "une séance de travail de trois heures durant laquelle Gérard Krawczyk (NDRL, le réalisateur de "Taxi 2") n'hésite pas à les pousser à bout".

Par Non Stop People TV