Samy Naceri : fatigué des critiques, l'acteur réagit

La star de la saga Taxi Samy Naceri tenu à l'écart du cinquième volet, traîne une image de mauvais garçon depuis plusieurs années maintenant. Et pour cause, il a eu plusieurs fois affaire à la justice. Il est passé plusieurs fois par la case prison, notamment à cause de bagarres, outrages à agent ou encore pour avoir conduit sans permis. Mais l'une de ses plus grosses condamnations a eu lieu en janvier 2009. L'acteur est mis en examen pour "violences volontaires", après avoir agressé au cou un proche de son ancienne compagne. L'enquête a dévoilé qu'il était sous l'emprise de l'alcool au moment des faits. Mais ses vieux démons semblent désormais loin derrière lui. Cela fait plusieurs années maintenant qu'il essaie de se forger une autre image dans les médias.

"tout est faux"

Après quelques mois passés à Los Angeles, l'acteur est de retour en France. Le partenaire de jeu de Fréderic Diefenthal a accordé une longue interview à Nice-Matin et dresse un bilan honnête concernant ses nombreux faux pas. "Je sais que j’ai fait des conneries, mais à chaque fois, on en a fait des tonnes aussi, et tout ça a déteint sur ma carrière. J’ai dû ramer et me donner beaucoup de mal pour ne pas être enterré (...) Ça fait sept ans que je n’ai pas renversé une mobylette ni grillé un feu rouge. À 60 piges, t’es sage, tu te calmes pour la troisième mi-temps. Et si t’es en forme, tu peux jouer jusqu’à 90 ans !"

Il ajoute ensuite : "Certains ont laissé entendre que sur un plateau, j’étais ingérable, que je ne connaissais pas mon texte et n’arrivais pas à l’heure... Tout ça est faux. Moi, j’aime bien arriver avant le tournage pour échanger avec les techniciens, et comme je suis un bileux, j’apprends tout par cœur. Mon boulot, c’est mon boulot, alors stop les gars, faut savoir me faire confiance…"

Par J.F.