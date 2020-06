Samy Naceri : Taxi lui a valu une condamnation pour fraude fiscale

Soirée cinéma ce jeudi sur TF1 avec la diffusion du premier volet de Taxi quelques mois après la sortie du 5ème opus. Sorti en 1998, le film traverse les générations sans jamais prendre une ride et fait désormais partie intégrante des comédies emblématiques françaises. Produit par Luc Besson, le film a mis en lumière plusieurs acteurs désormais très connus comme Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard ou encore Samy Naceri. Mais ce dernier ne garde pas que des bons souvenirs du film puisqu'il lui a valu une condamnation pour fraude fiscale en 2009. En effet, l'administration fiscale reproche à l'acteur d'avoir fait une fausse déclaration de revenus liés au film.

coupable mais pas condamné

Le tribunal de Nanterre l'a reconnu coupable mais n'a pas décidé de le condamner car il s'est acquitté de nombreuses dettes, "un peu moins de 250 000 euros", selon l'avocat de l'administration fiscale, Me Xavier Normand-Bodard.

Durant l'audience, Samy Naceri, arnaqué par un banquier, avait déclaré : "J'gagne assez d'argent pour payer mes impôts (...) j'ai pas cherché à me défiler (...) j'ai payé mes dettes et je ne dois plus rien à l'Etat". Cette situation n'était pas volontaire selon lui "Mettez-moi devant une caméra, y'a pas de problème (...) mais j'suis incapable de remplir une feuille d'impôts" avait-il déclaré. L'administration lui reprochait d'avoir déclaré un peu plus de 100 000 euros entre 2003 et 2004 au lieu de 600 000.

