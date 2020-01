Sandra Bullock en couple ? Le point sur sa vie amoureuse

À l’image des héroïnes de comédies romantiques qu’elle a incarnées, Sandra Bullock a connu de nombreuses déceptions amoureuses, mais aussi de belles histoires. En juillet 2005, elle se marie avec Jesse G. James, patron de West Coast Choppers et star de la téléréalité Monster Garage. Le couple coule des jours heureux obtenant même la garde de la fille de l’homme d’affaires, Sunny. Mais les nombreuses infidélités de Jesse James auront raison de leur union. En 2010, l’actrice américaine demande le divorce suite aux écarts de son mari avec des stripteaseuses notamment. "J’ai dû me tenir devant les journalistes et admettre mes actes, j’ai tout encaissé. J’ai pris tous les coups en pleine poire. Personne ne le fait. Tout le monde nie" témoignait à l’époque Jesse James dans l’émission "In Depth With Graham Bensinger." Après cette séparation difficile, la comédienne de "Miss Détective" décide de se concentrer sur sa vie de famille. Elle adopte un petit garçon prénommé Louis en août 2010 et une petite fille âgée de trois ans en octobre 2015, Laila.

Une histoire d’amour très discrète

Cette même année, Sandra Bullock retrouve l’amour auprès du photographe Bryan Randall. Le couple s’est rencontré lors d’une séance photo organisée pour l’anniversaire de son fils Louis. L’actrice continue de préserver jalousement sa vie intime. En juin 2018, celle qui a décroché l’oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le mélodrame "The Blind Side" faisait quelques confidences sur ses enfants dans une interview accordée au magazine Public. "Mes enfants Laila et Louis sont jeunes. Je dois être en mesure de payer leur école jusqu’à ce que je devienne impotente. La vie n'a pas toujours été tendre avec moi, mais mes enfants sont des pépites. Et j'ai une chance folle, car, contrairement à des millions de mamans, moi, je peux les voir grandir", déclarait-elle.

Par Ambre L