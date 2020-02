Sara Forestier : son coup de gueule contre Roman Polanski et le cinéma français (exclu vidéo)

Il y aura un avant et un après des César 2020. Déjà, les 12 nominations de "J'Accuse" avaient provoqué une vive polémique, Roman Polanski étant accusé par plusieurs femmes de viol et d'agressions sexuelles. Vendredi 28 février, le verdict est tombé. "J'Accuse" obtient trois récompenses, le César des meilleurs costumes, le César de la meilleure adaptation et celui de la meilleure réalisation. Le dernier était celui de trop pour Adèle Haenel. La jeune actrice quitte alors la salle en évoquant "La honte" de cette récompense. Au lendemain des César, une autre actrice fait part de son ressenti. Il s'agit de Sara Forestier, nomée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Sur Instagram, elle estime qu'elle aurait dû "quitter la salle". Après une soirée mouvementée, Sara Forestier écrit : "Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit'".

"Être fugitif n'est pas normal, ni acceptable"

Elle révèle son mal-être au lendemain des César. "C'est après coup, seule dans ma chambre, que j'ai pris la mesure de la terreur de la situation" déclare-t-elle. Puis elle revient sur la polémique Polanski. "Que le film de Polanski soit éligible c'est une chose, lié à la responsabilité de l'état français de garder Polanski sur son sol, mais le consacrer en est une autre. C'est notre responsabilité, à nous gens du cinéma. Et profondément je me sens mal" confie l'actrice. Avant de revenir sur les poursuites à l'encontre de Roman Polanski aux Etats-Unis pour le viol d'une mineure : "Nous ne pouvons pas faire comme si il était un citoyen lambda, dans la mesure où il est fugitif. Je pense aux femmes, et clairement là ce soir en faisant le choix de le récompenser certains ont fait le choix d'étouffer une réalité pour faire comme si la situation était normale. Non être fugitif n'est pas normal, ni acceptable". Sara Forestier termine son texte poignant par le hashtag "César de la honte".

"Le cinéma un monde d’hypocrite"

Juste avant le début de la cérémonie, Sara Forestier avait répondu aux questions de Non Stop People concernant cette soirée au goût très particulier. "J’ai le sentiment d’une peur et d’une gêne par rapport à la cérémonie, ce que ça va être parce que moi je trouve à titre personnel qu’il y a beaucoup d’hypocrisie dans ce métier", déclare-t-elle. "On a l’impression que l’on a tout balayé parce qu’on aurait balayé Alain Terzian alors que l’entre soi, c’est quelque chose que les gens qui font partie du cinéma pratique énormément", ajoute l'actrice qui était nommée pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle. "Donc ce n’est pas simplement en balayant ce qui s’est passé avec le conseil d’administration que ça va changer les choses, ce sont les gens qui cinéma qui doivent changer en fait", continue l'actrice, très engagée.

Par Non Stop People TV