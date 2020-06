Sara Forestier victime de violences conjugales, elle se confie sur son passé

C’est en mars dernier que Sara Forestier a fait la triste révélation sur le plateau de C à Vous. Victime de violences conjugales par le passé, la comédienne a révélé à Anne-Elizabeth Lemoine qu’elle a accepté le rôle dans le film "Filles de joie" à cause de ce qu’elle a vécu : "Il se trouve qu'à ce moment-là j'étais avec un garçon qui m'a frappée et le personnage vit les mêmes choses… Il y avait des choses comme ça dont j'avais envie de témoigner qui sont ces choses qui ne sont pas forcément visibles. C’est-à-dire qu'en fait l'emprise, le sujet de l'emprise c'est un sujet extrêmement complexe. Ce qui s'est passé dans ma vie et que je trouve très juste sur l'emprise c'est que quand on se construit dans la vie on met une certaine limite de notre dignité. Et quand on a une intrusion de violence, c'est une réelle intrusion et ça met une forme de chaos dans son rapport à soi-même, le rapport à sa dignité, le rapport à l'autre et où on place les limites". Et alors que le film "Filles de joie" sort au cinéma ce lundi 22 juin, Sara Forestier a fait de nouvelles confidences au micro de France Inter.

"ça aide et ça sauve des gens de parler"

Face à Léa Salamé, la comédienne a fait savoir que son expérience personnelle lui a servi pour le tournage : "Quand j'étais adolescente, j'ai une amie qui s'est faite taper par son conjoint, et je n'ai pas su réagir. Ensuite ce sont des sujets qui sont un peu apparus dans la société, on en parlait de plus en plus, et puis moi quand ça m'est arrivé j'ai commencé à avoir des bons réflexes. Je n'ai pas porté plainte tout de suite mais j'ai été à l'hôpital faire des constations des lésions, qui m'a permis d'avoir des preuves pour pouvoir porter plainte contre ce garçon". Sara Forestier constate d’ailleurs que le silence est le meilleur atout des bourreaux. Toutefois, la comédienne estime que la libération de la parole autour des violences conjugales est importante : "ça aide et ça sauve des gens, de parler. J'aurais une amie dans la même situation, je l'emmènerais faire des mains courantes parce que je sais que ça sert à quelque chose (...) je lui dirais qu'elle peut aussi aller voir un médecin pour faire des constatations. les féministes ne mettent pas en danger la justice, on fait partie de la justice (...) c'est la société qui fait évoluer les lois".

Par Alexia Felix